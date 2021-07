Gisela Valcárcel salió al frente para responderle a Erick Elera luego que este criticara que a Allison Pastor, su esposa, no se le habían dado las facilidades para su presentación de la semana pasada en “Reinas del Show” porque habían favoritas. “En este programa no hay favoritismos y se lo digo claramente a Erick Elera. El otro día has puesto en tus redes algo que no te hace bien a ti y tampoco a la gente que te sigue (...) A personajes públicos como nosotros, nos toca unir, no separar”, aseguró la ‘Señito’.