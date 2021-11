Giuliana Rengifo no se guardó nada y dejó en evidencia a Christian Domínguez. “Lo conozco años, y que bueno que me ha saludado, porque antes que estaba con otra chica no me saludaba”, dijo. Pero Domínguez no se quedó callado y se defendió: “No era por la chica, y no voy a decir por qué, porque el hombre sino me llama”. Fuente: [América TV]