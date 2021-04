En un divertido TikTok, Guty Carrera mencionó que no era el malo de la película cuando lo llaman infiel. “No hice el ridículo en televisión nacional solo para que tú te diviertas, solo guardo secretos para no arruinar reputaciones. No puedes probar...”, dijo el ‘Potro’ en el video. (TikTok Guty Carrera)