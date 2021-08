Reinaldo Dos Santos asegura que Hugo y Alexandra no durarán: “Ella no está enamorada de él”

El popular vidente Reinaldo Dos Santos habló en ‘En Boca de Todos’ sobre la relación amorosa entre Hugo García y Alexandra Balarezo y afirmó que pronto llegaría a su final. “Los dos están equivocados, eso es un amor temporal de verano, eso se va a acabar, no tiene futuro. No lo veo más adelante juntos, así de tajante... Ella no está enamorada de él”, aseguró generando la sorpresa de los conductores. Video: América TV.