A pesar de los rumores y las constantes muestra de apoyo entre Jazmín Pinedo y Gino Assereto, la conductora de ‘América Hoy’ descartó cualquier posible relación amorosa de ambos personajes, tras considerar que no existe amor de pareja. “Ustedes no saben leer entre líneas. Cuando un hombre o mujer te manda a la zona de amigos, cuando alaban tus cualidades de mamá y amiga, es que Gino ya no ve a Jazmín como mujer”, destacó Janet Barboza. (Fuente: América TV)