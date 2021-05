La popular ‘rulitos’ se estrenó como jurado VIP del reality de Gisela Valcárcel y no dudó en decirle de todo a la salsea María Grazia Polanco, quien hoy se presentó junto a Juajaja. “Me ha sorprendido ver a una Maria Grazia Polanco como una principiante, una calichín, desde que entraste empezaste poniendo excusas... No me parece, no me has transmitido, me he aburrido con tu show”