Janet Barboza queda en shock con pregunta sobre Chikiplum: “Ese desgraciado, no me hablen de él”

Duración: 03:45

Katy Prado se enlazó EN VIVO imitando a Ethel Pozo en el programa ‘América Hoy’, sin embargo, no esperó que Janet Barboza le preguntara sobre su pareja Chikiplum. Ella tuvo una contundente respuesta que dejó en shock a todos en el set. “Ese desgraciado, no me hablen de él”, dijo. Video: América TV.