Janet Barboza troleó a reportero de América al no escuchar su despacho y este dio conmovedora justificación

En la edición de este martes del programa matinal ‘América Hoy’, el reportero llamado Oswaldo se encontraba realizando un despacho en el mercado de Carabayllo sobre la alza de los precios. No obstante, minutos antes había comentando que en su cumpleaños de hoy su esposa le había regalado unos audífonos inalámbricos. No obstante, en pleno trabajo Janet le consulta sobre el azúcar y el retorno no lo oía el reportero, a lo que la conductora dijo en vivo: " Sí le pueden avisar el azúcar. Oswaldito los audífonos que te han regalado no funciona”. A lo que Ethel dijo: “No, como le vas a decir” y el reportero respondió: “Estoy solo con un oído”. Al final de la nota Ethel pidió disculpas y le echo la responsabilidad a los de producción por el percance del retorno.