La conductora volvió a referirse a las quejas de los combatientes e indicó que estos hablaron con los productores para solicitar cambios. “Les dieron el gusto como para que no se quejen constantemente de que nadie les hace caso, de que por ahí no los escuchan o que todo está a favor de los guerreros, pero a mí no me parece este cambio”, recalcó. (Video: América Tv / EEG)