Jazmín Pinedo sufre ‘hackeo’ en sus redes sociales: “Ayer me ayudaron a recuperar mi cuenta de Facebook”

Duración: 01:08

Jazmín Pinedo hizo un alto a las noticias del espectáculo para anunciar que su cuenta oficial de Facebook fue ‘hackeada’ hace 20 días y hace algunas horas la recuperó. “Durante todo este tiempo transcurrido no me hago responsable de los mensajes enviados o las fotos solicitadas (...) Identificamos quién fue la persona que me hackeó. Me da mucha pena que exista gente que hagan este tipo de cosas”, destacó. (Fuente: América TV