Johanna San Miguel calla a modelo en casting de ‘Esto es guerra’: “Mucho floro, esto es televisión”

Duración: 02:35

‘Esto es Guerra’ tuvo un día más de castings para conocer a los próximos integrantes del reality. Alan Massa fue uno de los participantes y después de presentarse con un extenso discurso, Johanna San Miguel no dudó en callarlo: “Está lindo todo lo que estás diciendo, pero es mucho floro, queremos ver que es lo que nos vas a mostrar. No, no, esto es televisión. Está guapo, pero es televisión. Esto no es unas clases de coach”, expresó la ‘Mama Leona’. VIDEO: América Televisión