La conductora de EEG reveló en “El Reventonazo de la Chola” lo que para ella significó volver al reality. De hecho aseguró que era un anhelo. “Sí, lo imaginé. De hecho era un anhelo, era un pendiente que tenía. Así que regresar a Esto Es Guerra ha sido como un regalo, de verdad que sí, porque siento que era algo que yo tenía que hacer, ya que la manera que yo me fui, fue muy fuerte y he regresado contenta. Creo que es importante eso, es una bendición poder trabajar en algo que te gusta, te apasiona. No trabajas dado que vienes a pasarla bien y divertirte”, sentenció | VIDEO: “El Reventonazo de la Chola”