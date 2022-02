Johanna ‘trolea’ a Ignacio y Jota por BLT: “Recuerdo a Andy V y Luisito, los demás eran fantasmas”

Duración: 00:33

Ignacio Baladán fue capitán de la ‘Brigada’, mientras que Jota Benz estuvo a la cabeza del ‘Pelotón’, en el recordado reality ‘Bienvenida la tarde’. No obstante, Johanna San Miguel aseguró que ellos no figuraron y que a los únicos que recuerda es a Andy V y Luisito. “No sabía (…) Los demás eran fantasmas, yo no me acuerdo de ti ni ti tampoco, nunca te vi”, dijo. (VIDEO: América TV)