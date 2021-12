Maria Pía Copello fue presentada como conductora de la edición de hoy de EEG y apenas ingresó se mandó con la siguiente pregunta al jurado. Le quiero hacer una pregunta al tribunal, ¿Digamos que solo hay un cupo para EEG, y usted tiene la palabra final Johanna o yo? A lo que el tribunal dijo: “De verdad quiere que responda esa pregunta porque difícil no es”, afirmó. Lo que María Pia Copella: “De hecho que eres la fundadora, pero la alumna superó a la maestra”. No obstante, el jurado señaló: “Ambas son queridas, pero si tengo que elegir a una, me quedo con la señora María Pia Copello”, Tras eso, Johanna se quiso retirar del set y manifestó: “Prefiero regresar al otro canal, que estar sentada y engordarme 20 kilos”, sentenció. | VIDEO: América TV