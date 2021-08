La modelo Jossmery Toledo anunció que su operación de aumento de senos, fue todo un éxito. La expolicía comentó que la operación le dolió menos que ponerse un piercing. “No me duele tanto creo que son los antibióticos, hasta el baño me fui. Estoy contenta porque no me he puesto muy grandes, me he puesto 280cc”, explicó. Fuente: [@jossmerytol]