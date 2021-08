“¿Venganza?”. Korina Rivadeneira regresó al programa Esto es Guerra, sin embargo, sorprendió a todos cuando participó en uno de los juegos y no dejó bien ‘parado’ a Mario Hart. “Una oportunidad de venganza habría que aprovecharla, tú sabes lo que has hecho, no te voy a dejar mal”, dijo la modelo, mientras que el chico reality quedó desconcertado. Video: América TV.