La ‘tiktoker’ respondió muy sincera que la primera vez que vino a Lima fue gracias a un ‘sugar daddy’ en el 2017. “Me pagó mi pasaje, pero ya se ‘ha morido’, porque me trajo acá y me mataba de hambre”. Sobre el clima de la capital indicó que ‘no tengo plata para comprar mi chompa, así que bolsita negra te puedes tapar y regio, ñañita”. “Lima es muy caro, yo te iba a traer tu juanecito, ñaña, pero no pude”. (VIDEO: América Tv)