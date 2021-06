“Eso no vale, me siento desplazada, olvidada, yo me arriesgo primero, para que al final… me retiro, encima dicen ‘yo empecé haciendo criollo’ y se fue con Mike’”, debido a que un participante de La Voz Perú decidió irse con el cantante colombiano, pese a que ella volteó primero la silla. (Video: La Voz Perú/Latina)