Leslie Stewart dice que le “sigue gustando” Austin Palao: “Lo dejo tranquilo porque está con Flavia”

¡ASUU! Leslie Stewart volvió a echarle flores a Austin Palao y recalcó que le sigue gustando. “Es un chico guapo, carismático, claro, me sigue gustando, es mi amigo y lo dejo tranquilo porque está con Flavia (Laos). Si estuviera soltera, claro que me apunto. A él no le gustan las tías, pero el día que quiera, la primera voy a hacer yo, ya me lo dijo, yo les voy a pasar el video”, dijo. (Video: América TV)