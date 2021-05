La actriz y cantante mexicana Lucero, más conocida como ’'la novia de América’', calificó como malísimo el tema ‘Si Me Tenías’ del cantante y compositor peruano Gian Marco durante un concierto virtual con su ex esposo Manuel Mijares. La polémica se desató cuando la cantante mexicana dijo que la canción de Gian Marco ’'ya la habían tirado al inodoro’', haciendo referencia a que no la iban a cantar como parte del repertorio de su show.