Luciana Fuster dice que ya dejó de llorar por críticas: “Lloraba una piscina, pero me he vuelto más dura”

Duración: 01:11

La chica reality Luciana Fuster confesó que ha llorado “una piscina” ante las críticas que recibió al iniciar su relación con Patricio Parodi, expareja de Flavia Laos. “He llorado por críticas. Me he vuelto bastante estricta conmigo misma, me he vuelto más dura. De todo se aprende, una va creando un caracter un poquito más fuerte”, dijo. Video: América TV.