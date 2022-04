Luis ‘Cuto’ Guadalupe asegura que también probó viagra: “Lo hice por curiosidad”

Duración: 03:01

Tras conocerse que el ex futbolista Roberto Martínez probó alguna vez el viagra, Luis ‘Cuto’ Guadalupe también confesó que consumió el medicamento para tratar la disfunción eréctil. “En algún momento de mi vida lo he usado. No porque lo necesite, sino por curiosidad. Y te das cuenta que sí, hace un efecto”, manifestó. (Fuente: Latina TV