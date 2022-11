Macarena Vélez confiesa que su exnovio se tiraba gases ¿Indirecta a Said Palao?: “Lo hacía por molestar”

Duración: 02:07

Macarena Vélez hizo una fuerte revelación que desató la risa de las conductoras de ‘América Hoy’. ¿Qué no soportabas de tu ex? “Que se tire pedos”, escribió la modelo en una pizarra. Macarena aclaró que no hablaba de nadie en específico, pero el nombre de Said Palao salió a relucir. Fuente: [América TV]