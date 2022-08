Magaly Medina muestra lujosos zapatos que compró en Estados Unidos: “Para sigan hablando”

Duración: 03:51

¡EPA! A través de Instagram, Magaly Medina no dudó en mostrar varios pares de lujosos zapatos que compró en Miami, Estados Unidos. “Como parece que despierta mucha curiosidad saber las cosas que yo me compro y yo se las he mostrado siempre (…) Para que sigan hablando y tengan más de qué comentar aquellos que me critican”, dijo. (VIDEO: @magalymedinav)