Magaly Medina vuelve a recalcar que su matrimonio no se terminó por terceras personas, porque su esposo era un hombre enamorado de ella y ella de él. Asegura que no le va dar el gusto a sus enemigos de estar mal y que su ex pareja, un norteamericano, la llamó por su cumpleaños. “Los ex siempre aparecen”, dijo entre risas. (Video: Trome / Carla Chévez)