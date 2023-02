María Pía se vacila y responde a Rebeca Escribens por viaje: “No me difames”

Duración: 02:40

¡LE DA SU VUELTO! En MQM, María Pía Copello no dudó en responderle a Rebeca Escribens por bromear sobre su viaje a Miami y dejar entrever que no llegaría para su programa. “Oye en la mañana escuché a Rebeca y decía “no sabemos si estará en su programa, Rebequita no me difames, qué te pasa, hablas como si no viajaras”, dijo. (Video: América TV)