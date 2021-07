La conductora de “Mujeres al mando”, Maricarmen Marín, se refirió a la presunta enemistad que tuvieron las agrupaciones “Agua Bella”, con Giuliana Rengifo, y “Bella Bella”. “Mucha gente piensa que hubo enemistad con Agua Bella y no, imagínate que somos amigas hasta el día de hoy. Con la única que no trabajé y no tuve el gusto de conocerla fue con Giuliana (Rengifo) porque yo salí y ella ingresó, lamentablemente no pudimos trabajar juntas. Esas épocas fueron maravillosas”, dijo Maricarmen. (Fuente: Latina)