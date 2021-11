Mariella Zanetti sorprendió al aparecer en traje de lentejuelas este sábado en la gala final de “Reinas del Show”, donde se presentó como refuerzo de Gabriela Herrera, quien lucha con Vania Bludau por salir de sentencia y quedar entre las tres finalistas, para poder disputar la corona del reality. “Todavía puedo... ¡Escúchame Gisela! De verdad que lo he hecho por ti, después de 14 años me pongo una tanga como vedette.. ¡Me muero de nervios! Y le pido por favor al jurado que no me vean a mi, que vean a Gabriela”, dijo mientras recibía los elogios de todos los presentes. (Fuente: América TV)