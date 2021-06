Mario Irivarren manifestó que a si Vania Bludau fue al mismo hotel con su expareja a él le importa poco o nada. “A mí me daba risa, Vania fue a ese hotel a cenar, pero no se quedó ahí. Además, con los mensajes que me mandaban, yo me ponía a pensar qué clase de complejo raro tiene la gente. O sea, si Vania fue a España con él, yo no voy a España? Si vas a iniciar una relación, ya lo pasado pisado”, recalcó el integrante de Esto es Guerra.