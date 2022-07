Mossul lanza ‘bomba’ sobre Melissa Klug y Jesús Barco: “No los veo juntos, tampoco casados”

Duración: 03:06

El joven vidente Mossul señaló que sus predicciones le dicen que Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco no concretarán su matrimonio y que su relación terminaría pronto. “La energía entre ellos dos no van a estar estables, son relaciones tóxicas. En conclusión, no los veo juntos, la carta de la torre me dice que no los veo casados”, dijo. Video: América TV.