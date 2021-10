Dorita Orbegoso indicó que no entiende por qué Melissa Paredes no le avisó a su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba que se iba a retirar de su casa. “Lo más lógico es que te pases a retirar a la casa de tu mamá o una hermana, pero por qué no informar. Las personas que la orientan saben que puede agravar su situación si no informa, y más ahora está en el ojo de la tormenta”, dijo la exbailarina. (Video: Mujeres al mando/Latina)