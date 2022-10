Melissa Paredes manda ‘sablazo’ por compañerismo en EGS: “Caras vemos, pero luego te lanzan el puñal”

Duración: 01:58

¿Recordó a América Hoy? Melissa Paredes aseguró que “todos son lindos” en ‘El Gran Show’, sin embargo, aseguró que no pone las fuego por ningún concursante del reality. “Caras vemos, corazones no sabemos, sabrás. Es que a veces con las caras de ‘yo no fui’ te lanzan el puñal por la espalda”, dijo. Video: América TV.