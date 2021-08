Giselo ‘disparó' contra Melissa Paredes al dejar en claro la transformación que ha tenido debido a sus operaciones, sin embargo, la conductora de América Hoy no se quedó callada y le respondió fuerte y claro. “Yo era linda de chiquita, la misma carita, (me operé) porque me caí, a los 11 años me caí de la bicicleta de cara”, dijo.