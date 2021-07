Milena Zárate arremetió contra Paula Manzanal luego que la producción de “Reinas del Show” decidiera cambiar de bailarín a las participantes del reality. La más afectada fue la colombiana quien consideró que esta decisión era para favorecer a la modelo y a Jossmery Toledo. “Para mí George no es un calzoncillo que me quito y me pongo, quizás como ellas están acostumbradas a cambiar de novio, a cambiar de bailarín pero yo no, yo respeto a mi bailarín, respeto su trabajo (...) Que ellas se lo tomen como juego no me parece justo para las demás que nos esforzamos”, dijo molesta.