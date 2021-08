La modelo y bailarina aseguró que su pareja, el futbolista Augusto Barrera, no le brindó el apoyo necesario durante su participación en “Reinas del show”. “Creo que soy una mujer bastante grande, si la persona que está conmigo no me valora y no respeta mi trabajo, creo que necesito un hombre que me apoye, que me de el impulso de seguir adelante”, precisó. (Video: América TV)