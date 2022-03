Néstor Villanueva sobre Susy Díaz: “Tal vez pensó que yo no era lo mejor para Flor”

Duración: 03:29

Néstor Villanueva visitó el set de ‘América hoy’ y comentó sobre su relación con Susy Díaz, la madre de su esposa Flor Polo. “Yo creo que sí me quiere mi suegrita, pero de repente ella pensó que no era lo mejor o tal vez no soy lo mejor para ella”, expresó. Fuente: [América TV]