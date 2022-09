Pamela quiere que Christian Domínguez le haga el baile de ‘El gusano’ en su boda, pero con una condición

Duración: 01:25

¡NO QUÉ NO! Pamela Franco volvió a ser cuestionada por el baile de ‘El gusano’ que realizó Christian Domínguez en la boda de Ethel Pozo. La cantante afirmó que sí le gustaría que su pareja haga su show en su boda; sin embargo, aclaró que no podía hacerlo frente a todos. “(¿Quieres el baile en tu matrimonio?) Sí, pero no delante de todos, pero pucha conociéndolo, si llega el momento tú crees que no lo va hacer”, dijo. (VIDEO: América TV)