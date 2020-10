“No quiere competir para estar a ritmo en una final” Patricio Parodi afirmó que Rafael Cardozo no tiene ninguna lesión y pidió que el combatiente compita. “Yo lo único que quiero es que compita. Yo conozco cómo es Rafael Cardozo. Él me ha dicho que no tiene ninguna lesión”, dijo. Fuente: [América TV]