Patricio Parodi mostró su molestia luego que la producción no le diera la razón en un reclamo y por eso dejó tirada la banda de capitán y cuando le preguntaron dijo que para qué iba a llevar la banda si no escuchaban sus reclamos. El Tribunal intervino y lo suspendió. Gian Piero Díaz le pidió que no haga dramas y esto molestó peor al capitán de los guerreros. (Video: América Tv)