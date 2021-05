Paula Manzanal antes de despedirse aclaró que el beso con Fabio Agostini no estaba pauteado. “Nunca lo practicamos”, dijo la rubia, mientras que Tilsa Lozano le llamó la atención y le preguntó “¿por qué la aclaración, no que tú estás soltera?”. La rubia se mostró incómoda tras sorpresivo ósculo del español, quien no dudó en enviarle dardos a Ignacio Baladán, quien se habría molestado con la modelo. (Video: América Tv)