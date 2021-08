Paula Manzanal no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas luego que Belén Estevez elogiara su baile en “Reinas del Show” discrepando con las duras críticas de Santi Lesmes, quien consideró que la coreografía de la modelo estuvo “sucia”. “La verdad es que me esfuerzo un montón y estás últimas semanas lo he hecho más (...) Me gusta escuchar opiniones como la de Belén que reconocen mi esfuerzo. Sé que tengo que mejorar más pero estoy poniendo todo de mi”, manifestó con la voz entrecortada.