Gisela Valcárcel no toleró que Allison Pastor se quejara de la producción de “Reinas del Show” y que asegurara de que los errores en su coreografía se debieron a que no hicieron caso a sus pedidos de cambiar la música de su presentación. La popular ‘Señito’ le preguntó por qué si había estado incómoda en el programa desde que fue convocada no había renunciado y la esposa de de Erick Elera le respondió que lo hizo, pero que tras conversar con el productor del reality dio marcha atrás.