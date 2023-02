Rebeca Escribens recrea el ‘casi carterazo’ de Patricia Llosa a la prensa: “No seas grosero”

Duración: 01:10

¡UY NO! En América Espectáculos, Rebeca Escribes se animó a recrear la actitud de Patricia Llosa, quien no quiso declarar a la prensa española por su situación con Mario Vargas Llosa y casi le lanza un carterazo. La presentadora llamó a su productor y le pidió que no sea grosero con ella. (VIDEO: América TV)