A raíz de los videos íntimos de personajes públicos que se filtraron en redes sociales los últimos días, Rebeca Escribens exhortó a la población no compartir las imágenes. “Cada uno tiene sus porquerías ahí en la casa. Todos tenemos rabo de paja, me incluyo, una forajida he sido yo también”, expresó. Fuente: [América TV]