Una triste noticia se reveló la noche de este sábado en “Reinas del Show”, luego que Emilia Drago causara preocupación al no presentarse al inicio del programa -en el versus entre ‘Villanas’ y ‘Heroínas’- y luego anunciar que no seguiría en competencia. La actriz contó entre lágrimas y con mucha pena que se golpeó con el hombro de su bailarín durante el ensayo general del viernes, y los doctores le dijeron que la única forma de sanar era guardando reposo, por ello no podía seguir participando en el reality.