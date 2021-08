Gisela Valcárcel se tomó unos minutos para defender a su equipo de producción de las acusaciones Allison Pastor, quien denunció un presunto sabotaje y manifestó que no le hacían caso ante sus reclamos para que sus presentaciones salieran bien. “Conozco el trabajo que ejecutan cada uno de los que trabaja aquí y no puedo permitir que se lance así en algo que solidamente no se puede defender (...) Cuando uno conoce la verdad la debe defender, y aquí hay un equipo de primera”, sentenció.