La expolicía Jossmery Toledo le pidió disculpas públicas a su bailarín, Ítalo Valcárcel, durante la cuarta gala de “Reinas del Show”: “Ha sido una semana súper dura. Se me acumuló todo, sentencia, versus, Fabio que me molestaba, de ahí exploté con el pobre Ítalo y de verdad que le pido disculpas, ya hablé con él personalmente, no fue mi intención. Exploté con él, no debí. A veces soy un poco directa o demasiado dura con decir las cosas y exploté con él”. Fuente: América TV