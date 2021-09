Lady Guillén no tuvo reparos para encarar a sus compañeras de “Reinas del Show”, quienes en un confesionario, consideraron que la abogada es una de las competidoras más débiles. “Me gusta la sinceridad y si alguien quiere algo conmigo: ‘Dímelo, Lady bailas mal’ (...) No me gusta que hablen a mis espaldas, me gustan me digan las cosas en mi ‘pepa’, en mi cara”, les dijo.