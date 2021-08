Vania Bludau fue la ganadora de la edición 2019 de “Reinas del Show” y es quien debería entregar la corona esta noche a la ganadora de la versión 2021 de la competencia; sin embargo, no lo hará. Tras presentar a las finalistas del reality, Gisela Valcárcel se refirió a este hecho; y dijo que la modelo no llegaría para hacerlo, pero no dio mayores detalles de las razones de su ausencia y precisó que ella coronaría a la que salga triunfante.