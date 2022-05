Renzo Schuller se negó a hablar de Gian Piero Díaz y su distanciamiento: “No es el momento”

Duración: 06:04

En una reciente entrevista con ‘Estás en todas’, Renzo Schuller se habría negado a responder algunas preguntas sobre Gian Piero Díaz y su distanciamiento. El conductor de ‘Esto es guerra’ dijo: “La verdad, de esto no opino, ahorita no, no es el momento”. (Video: América TV)